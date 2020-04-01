صديقة ديبالا: فكرنا بالهروب الي دبي بسبب فيروس كورونا

كشفت اوريانا ساباتيني صديقة النجم الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم فريق يوفنتوس الايطالي، عن آخر تطورات حالتهما الصحية بعد إصابتهما بفيروس كورونا.

وقالت صديقة اللاعب الأرجنتيني، في تصريحات لصحيفة "لا ريبابليكا" الايطالية: " الأطباء نصحونا بعدم خوض أية تدريبات، ولم نحصل علي اية أدوية، ولكننا

نتناول بعض الفيتامينات، وقد جاءت نتيجة الإختبار الأخير سلبية لكنني انتظر تكرار الإختبار مرة ثانية في الايام المقبلة".

وكشفت ساباتيني عن مفاجأة حول رغبتهما في الهروب من الوضع السئ في ايطاليا قائلة: "أردنا الذهاب

لدبي، حيث لا يوجد خطر، لكون الوضع في إيطاليا صعب، لكننا ألغينا الفكرة، الوضع الأفضل أن نبقى في المنزل".

من ناحية اخري حرص ديبالا علي توجيه رسالة لجماهيره عبر القناة الرسمية لنادي يوفنتوس، مؤكداً أنه يشعر بالكثير من التحسن، بعد أن عاني طوال الفترة الماضية من أعراض قوية مثل عدم القدرة علي التنفس بشكل جيد والام بالعضلات".