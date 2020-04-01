يلعب النجم المصري “محمد النني” مع منتخب مصر الأول لكرة القدم منذ عام 2011، تحت قيادة المدرب الأمريكي بوب برادلي، وأصبح من العناصر الأساسية مع المنتخب وقتها، وفى هذا الموضوع نستعرض معكم فيديو جميع أهداف محمد النني مع منتخب مصر.

النني لمع مع منتخب الشباب وتألق في صفوفه مع المدرب ضياء السيد وتأهل الفراعنه إلى بطولة العالم للشباب في كولومبيا عام 2011، ثم نجح مع رفاقه في التأهل إلى أولمبياد لندن 2012 بعد غياب دام 20 عاماً بالنسبة للفراعنة.

وصلت عدد مشاركات النني مع منتخب مصر الى 67 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف، واستطاع ان يسجل أول أهداف بقميص المنتخب في المباراة الودية ضد جامايكا في لندن في 5 يونيو 2014 والتي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما، وشارك مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد لندن 2012.

وظهر النني في صفوف ناشئي النادي الأهلي منذ سن الخامسة، قبل أن يغادر في سن الـ16 متجهاً إلى المقاولون العرب ليلعب في صفوف ناشئيه قبل أن يصعد للفريق الأول بعد موسمين فقط، وتألق النني في صفوف المقاولون والمنتخبات المصرية مما دفع نادي بازل السويسري لضمه في يناير 2013.

وفي يناير 2016 انتقل إلى نادي آرسنال الإنجليزي مقابل 12,5 مليون يورو، وانتقل بعدها إلى صفوف فريق بشكتاش التركي مطلع الموسم الجاري، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط.

فيديو جميع أهداف محمد النني مع منتخب مصر

هدف النني فى الكاميرون..

هدف النني فى توجو..

هدف النني فى بتسوانا..

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هدف النني فى تشاد..

هدف النني فى جنوب أفريقيا..

هدف النني فى جاميكا..

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