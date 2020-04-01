رسميًا | يويفا يؤجل دوري أبطال أوروبا حتى إشعار آخر

“يويفا يؤجل دوري أبطال أوروبا حتى إشعار آخر” .. كان هذا هو الملخص الأبرز، لنتائج اجتماع أعضاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الأربعاء.

وقرر “اليويفا” الاجتماعي بمسؤولي الاتحادات الأوروبية، من أجل مناقشة مستقبل المباريات الدولية، وأيضًا مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، ولكن نتائج هذا الاجتماعات لم تأت في صالح تلك البطولات.

وأعلن الاتحاد عبر بيان رسمي تعليق جميع مبارياته لأجل غير مسمى، وفشل في تحديد موعد محدد من أجل استئناف البطولتين، في ظل تعليقهما من وسط منافسة الدور ثمن النهائي.

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وسار الإجراء ذاته على بطولات المنتخبات، مما يعني أن الأجندة “الدولية” الأوروبية لشهر يونيو القادمة، تم إلغاؤها بصفة رسمية، ولن تلعب أي مباريات، تمامًا كما حدث في شهر مارس الماضي.

ومن جانبها فرض الاتحاد الأوروبي تعليقه على بطولات الأعمار السنية، ومسابقات السيدات المختلفة، وشدد على أنه لا مزيد من كرة القدم، حتى يتم الاستقرار على حل لخطورة تفشي فيروس “كورونا” الذي يُهدد العالم.

يذكر أن الجهة نفسها كانت قد أقرت منذ أسبوعين تأجيل مسابقة كأس أمم أوروبا 2020 لمدة عام، لتقام في صيف 2021 بدلاً من شهري يونيو ويوليو القادمين.