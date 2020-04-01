أفادت تقارير صحفية، أن أطهر الطاهر الظهير الأيمن لفريق الهلال السوداني سيحل بديلاً لـ”أحمد فتحي“، الذي سيرحل عن صفوف النادي الأهلي مع نهاية الموسم الحالي بعد أن قرر عدم تجديد عقده مع الفريق الأحمر.

أطهر الطاهر بديل “فتحي” في الأهلي

وكشف مصدر مُقرب من إدارة النادي الأهلي، أن الفريق لديه اتفاق شفهي مع اللاعب “أطهر الطاهر”، تمهيدًا للتعاقد معه في الفترة المُقبلة.

يذكر ان عقد اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، سينتهي مع الهلال السوداني مع نهاية الموسم الحالي، كما أشار وكيل أعماله، ووفقًا لقانون بوسمان فإن اللاعب يحق له التوقيع مع أي فريق في الوقت الحالي دون الرجوع إلى ناديه.

وذكر أحمد عثمان وكيل أعمال اللاعب الدولي السوداني، أن هناك تواصل عن طريق وكلاء لاعبين وشركات تسويق لضم اللاعب إلى أندية القمة في مصر.

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وقال “أحمد عثمان” في تصريح لقناة النهار المصرية: “تلقيت اتصالات كثيرة من وكلاء لاعبين وشركات تسويق ومدربين من أجل طلب انتقال أطهر الطاهر إلى أندية القمة في مصر الموسم المقبل”.

وأضاف: “هناك نادي من مصر تواصل معي من أجل التعاقد مع أطهر، لكننا لم نتوصل لاتفاق وانتهت المفاوضات في النهاية، لكن تركيزنا فقط ان ينتقل اللاعب إلى أندية القمة المصرية”.

واختتم حديثه :”لدينا عروض من تونس والمغرب، لكن اللاعب يُفضل الانتقال إلى مصر لأنه سيشعر كأنه في بلده السودان تمامًا عندما يلعب في الدوري المصري الممتاز“.

وكان أطهر الطاهر قد لعب مبارتي الهلال أمام الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وكان من أبرز لاعبي الفريق السوداني حيث قدم اداءًا لافتًا، ونجح في تسجيل هدف فريقه الوحيد في مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة.