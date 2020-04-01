شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينفي الاستغناء عن 5 لاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، اتخاذ أي قرارات فيما يخص تحديد أسماء اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في نهاية الموسم الجاري.

ووفقاً للموقع الرسمي للنادي، أكد مجلس إدارة الزمالك أنه لم يتسلم أي تقارير من الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، بشأن أسماء اللاعبين الراحلين.

وقال المجلس إنه لم يتم عقد أي جلسة مع المدير الفني لمناقشة أي أمور تخص الفريق، في ظل الانشغال في الفترة الحالية بالإجراءات الاحترازية في البلاد للوقاية من فيروس كورونا، وتوقف النشاط الرياضي بأكمله، وإنه لاصحه لما نشر بشأن الاستغناء عن 5 لاعبين، وإعارة أمام عاشور أو كاسونجو.