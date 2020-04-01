سانيا يعلق على مستقبل مواطنه بول بوغبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020

تحدث الدولي الفرنسي السابق ​باكاري سانيا​ عن مستقبل مواطنه ولاعب ​مانشستر يونايتد​ الحالي ​بول بوغبا​.



وتحدث سانيا عن بوغبا في تصريحات له قائلا:" أعتقد إذا غادر بوجبا من الدوري الإنجليزي ستكون وجهته الأقرب إلى إيطاليا أكثر من إسبانيا".

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واضاف الفرنسي: "أرى أن فرص عودة بول إلى ​يوفنتوس​ أكثر من الذهاب إلى ​ريال مدريد​، لأن ​كريستيانو رونالدو​ موجود هناك، بالإضافة إلى أن يوفنتوس كان سببا في تألقه من قبل فهو يحب النادي ويعرف الأجواء هناك".

وتابع لاعب ارسنال ومانشستر سيتي السابق: "سيكون من الصعب عليه الذهاب إلى ريال مدريد، لأن الأخير لم يعد بنفس القوة التي كان عليها في السنوات الماضية".

واتم سانيا تصريحاته: "هناك نقطة تميز يوفنتوس عن ريال مدريد وهي وجود بعض اللاعبين المميزين وتعاقده مع رونالدو ورامسي، لذلك أعتقد أن الفريق أقوى ولديه إمكانيات أكبر من ريال مدريد في السنوات الثلاث المقبلة".