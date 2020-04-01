شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مولر يقترب من تجديد عقده مع النادي البافاري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020 تحدثت تقارير صحفية المانية الى اقتراب نادي ​بايرن ميونيخ​ من تجديد عقد لاعبه ​توماس مولر​ الذي ينتهي عقده الحالي في صيف 2021.

وبحسب صحيفة سبورت بيلد الالمانية فان النادي البافاري ومولر البالغ من العمر 30 عام قد توصلا الى اتفاق مبدئي. كما تحدثت الصحيفة عن الخيارات المتاحة للنادي الالماني من اجل الابقاء على مولر، الاول يكون برفع راتبه الى 15 مليون يورو سنويا بعقد يمتد الى عام 2023، والثاني الابقاء على راتبه كما هو مع منح مولر عقد يمتد حتى عام 2024.

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