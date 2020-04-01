شكرا لقرائتكم طلعت يوسف يطالب اداريو الاتحاد السكندري بالتواصل مع محترفي النادي بالخارج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى من جهازه الإدارى إجراء اتصالات هاتفية مع اللاعبين المحترفين المتواجدين فى الوقت الحالى ببلادهم لزيارة أسرهم والإطمئنان عليهم بعد توقف النشاط الرياضى بسبب تفشى وباء كورونا .

كان طلعت يوسف قد وافق على سفر اللاعبين المحترفين إلى بلادهم بعد تعليق النشاط الرياضى لمدة شهر وحتى منتصف أبريل الجارى لحصر مرض كورونا على أن يعودوا مباشرة فور وضوح الرؤية بشأن عودة النشاط الكروى فى مصر .

ويضم الإتحاد السكندرى عدد من اللاعبين المحترفين وهو البوركينى رزاق سيسيه والمالى ويلسون والاوغندى أيمانويل اكوى والسورى عمر الميدانى بينما فضل الليبى أنيس سالتو البقاء بالقاهرة وعدم السفر .

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قرر مجلس إدارة الإتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى استمرار إيقاف جميع الأنشطة الرياضية بمقر النادى بالشاطبى وفرع النادى بسموحه حتى منتصف أبريل المقبل كنوع من الإجراء الإحترازى والوقائى ومنع عملية الإختلاط فى إطار خطة الدولة لحصر وباء كورونا القاتل الذى داهم العالم بأكمله .

فى الوقت نفسه وجه محمد مصيلحى خالص شكره واعتزازه لجيش مصر الأبيض من أطباء وهيئة تمريض وجميع الأجهزة المعاونة فى المجال الطبى من مجهودات كبيرة يبذلونها من أجل علاج المرضى المصابين بالفيروس .

يأتى ذلك فى إطار الإجراءات الإحترازية التى قامت بها الدولة منذ فترة طويلة ، وطالبت الشعب المصرى بتنفيذ تلك التعليمات بكل صرامة للحفاظ على حياتهم والبقاء فى المنزل وعدم النزول للشوارع إلا فى الضرورة القصوى .