شكرا لقرائتكم كيف علق كومبارس شيكابالا على رحيل أحمد فتحي من الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرت صفحة منسوبة لمحمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك، صور للفهد الأسمر برفقة الثنائى أحمد فتحى وعبد الله السعيد، ليكون تعليق من جانب شيكا على رحيل أحمد فتحى الظهير الأيمن للنادى الأهلى عن صفوف المارد الأحمر.

وأبلغ أحمد فتحى إدارة النادى الأهلى اليوم الأربعاء، بعدم التجديد والانتقال لنادى بيراميدز فى صفقة انتقال حر، بعد طلبه مهلة لمدة 48 ساعة، عقب الجلسة التى عقدها مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح فى حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات أول أمس الاثنين، والتى لم تشهد التوصل لاتفاق نهائى بين الطرفيين.

ونشر الصفحة المنسوبة لشيكابالا صورة تجمع لاعب الزمالك مع أحمد فتحى وعبد الله السعيد، عندما كان الثلاثى فى معسكر المنتخب الوطنى قبل السفر للمونديال.

وتبين لسوبر كورة أن هذه الصفحة ليست حقيقة ولا يمتلكها شيكابالا وإنما صفحة مزورة تحمل أسمه.

احمد فتحي

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أعربت لجنة التخطيط بالأهلى التوفيق لأحمد فتحى فى مسيرته المقبلة، بعدما قرر الرحيل عن المارد الأحمر، واستكمال مسيرته فى بيراميدز.

ويعد فتحى من أبرز لاعبى الأهلى منذ انتقاله إلى صفوفه فى 2007 قادما من شيفيلد يونايتد الإنجليزى، وأسهم فى فوز الفريق بـ17 بطولة، منها 9 ألقاب للدوري المصري و3 لدوري أبطال أفريقيا.