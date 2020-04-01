شكرا لقرائتكم ريال مدريد يعرض 3 لاعبين على توتنهام لضم هاري كين خلال الانتقالات الصيفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عرض نادى ريال مدريد الإسباني، 3 لاعبين على توتنهام الإنجليزي، من أجل ضم هاري كين مهاجم السيبرز خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ذكرت صحيفة "أوك دياريو"الإسباني، إن إدارة ريال مدريد عرضت على توتنهام الثلاثى مارسيلو فييرا، الويلزي جاريث بيل والكولومبي خاميس رودريجيز، من أجل إقناعها بالموافقة على الإنتقال إلى الملكى.

أضافت، أنه في ظل الأزمة الاقتصادية التي تضرب الأندية الأوروبية، بما فيهم ريال مدريد، فإن فلورنتينو بيريز، رئيس الميرنجي، ليس لديه بدائل آخرى سوى هذا المقترح من أجل ضم هاري كين لدعم هجوم المرينجي.

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ويعتمد ريال مدريد في مساعيه لإتمام العملية أن المدير الفني لنادي توتنهام، البرتغالي جوزيه مورينيو، معجب بقدرات بيل وجيمس رودريجيز، وفقًا لتصريحاته السابقة، كما أنه سبق له العمل مع مارسيلو في (سانتياجو بيرنابيو).

ويعزز أهداف ريال مدريد لإتمام صفقة هارى كين، تلميح الأخير بوضوح أنه لا يضمن بقاءه في نادي شمال لندن الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن صاحب الـ26 عامًا لعب 25 مباراة مع توتنهام منذ انطلاق الموسم لحساب جميع المسابقات وسجل خلالهم 17 هدفًا وقدم تمريرتين حاسمتين لزملائه.