شكرا لقرائتكم هل يجمد الأهلى أحمد فتحى في الدورى وأفريقيا بعد الرحيل؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبلغ أحمد فتحى إدارة النادى الأهلى بعدم الموافقة على تجديد التعاقد، والاكتفاء بما قدمه مع المارد الأحمر خلال السنوات الماضية، بعد انتهاء المهلة التي طلبها من لجنة التخطيط.

وعرضت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح فى حضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات أول أمس الاثنينـ على الجوكر التجديد مقابل وصل لـ11 مليون جنيه فى الموسم الواحد على أن يكون تجديده لمدة موسمين، وهو ما رفضه اللاعب وفضل الرحيل لنادى بيراميدز الذى اتفق مع اللاعب على 15 مليون جنيه فى الموسم لمدة 3 سنوات.

ويعد فتحي من أبرز لاعبي الأهلي منذ انتقاله إلى صفوفه في 2007 قادما من شيفيلد يونايتد الإنجليزى، وأسهم في فوز الفريق بـ17 بطولة، منها 9 ألقاب للدوري المصري و3 لدوري أبطال أفريقيا.

السؤال الذى يتبادر في الذهن حاليا هو هل يجمد الأهلى أحمد فتحى بعد إعلان رحيله في المباريات المتبقية فى الموسم حالة رجوعه؟

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ويتبقى للأهلى 21 مباراة في الدورى وبطولة أفريقيا، وهى 17 مباراة في الدور الثانى بجانب 4 مباريات في دورى أبطال أفريقيا الذى وصل الفريق فيها لنصف النهائي وضرب موعدا مع الوداد المغربى.

وسيجيب على هذا السؤال الأيام المقبلة بعد عودة النشاط الذى توقف بسبب انتشار فيروس كورونا، خاصة بطولة أفريقيا التي تعد الأهم بالنسبة للقلعة الحمراء، وحاجة الفريق للجوكر في هذه المباريات التي تحتاج للاعبين خبرة.