لماذا دفع مايك تايسون 250 ألف دولار لفتاة؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف النجم الأمريكي الشهير مايك تايسون، أسطورة الملاكمة وبطل العالم سابقا للوزن الثقيل، عن قصة هروب نمره بعيدا عن المنزل وعضه فتاة في عام 2019.

صحيفة “آس” الإسبانية، نقلت عن تايسون قوله: لم يكن الأمر كذلك، قفز شخص ما من فوق السياج، وبدأ يلعب مع النمر، لم يعرف النمر الفتاة، مما أدى إلى وقوع الحادث، حاولوا إدانتي قبل أن يتضح بأن الفتاة هي من تسللت إلى ممتلكات خاصة عندما رأيت ما فعله النمر بيدها.

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تايسون أضاف، أعطيتها 250 ألف دولار، لأن كل شيء كان سيئا للغاية، ليس لديكم فكرة عما يمكن أن تفعله النمور بالجنس البشري، لم يكن لديّ أي فكرة.

الملاكم الأمريكي تابع، كنت أحمقا عندما اعتقدت أن هذه القطط يمكن ترويضها بنسبة مائة بالمئة، يمكنها القتل عن طريق الصدفة، حتى إن تكن تنوي ذلك، إنها قوية للغاية.

يذكر أن مايك تايسون الذي حقق 50 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية، مقابل ست هزائم فقط، اتفق على شراء نمر في فترة وجوده في السجن.