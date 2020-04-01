شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إيطالية: زلاتان سيرحل عن ميلان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية نية النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الرحيل عن نادي ميلان الصيف القادم مع نهاية عقده.
وينتهي عقد «إبراهيموفيتش» الذي يمتد 6 أشهر في 30 يونيو القادم، بعدما انضم في يناير للروسينيري قادمًا من لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.
وأوضحت الصحيفة أن النجم السويدي لم يقتنع بالخطط المستقبلية للنادي الإيطالي التي وضعها الرئيس التنفيذي إيفان جازيديس، ليصبح أقرب لعدم تجديد عقده مع الفريق.
وقدم صاحب الـ 38 عامًا أداءً جيدًا مع الفريق الإيطالي منذ انضمامه في يناير، إذ خاض 10 مباريات سجل خلالهم 4 أهداف.
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