شكرا لقرائتكم خبر عن 85 مشهداً مضيئاً لـ«فتحي» مع الأهلي.. أحيا التتويج بالدوري..وأعاد الكأس لقلعة التتش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي بشكل رسمي، اليوم الأربعاء، توجيه الشكر للظهير الأيمن أحمد فتحي وتمني التوفيق له على ما قدمه للنادي على مدار مواسم طويلة.

وكان الأهلي قد عرض على فتحي تجديد تعاقده مع النادي مقابل 22 مليون جنيه لموسمين إلا أنه العرض الذي لم يلقب قبولاً من اللاعب.



وانضم فتحي لصفوف الأهلي في موسم 2007-2008 وحتى الاّن وتخلل هذه الفترة خوضه تجربة احترافية في هال سيتي على سبيل الاعارة في 2013، كذلك الانضمام لصوف أم صلال القطري في موسم 2014-2015 ثم العودة من جديد للقلعة الحمراء.



ونستعرض في التقرير التالي أبرز ما قدمه أحمد فتحي مع الأهلي على مدار تاريخه الحافل بالقميص الأحمر



338 مباراة خاضها فتحي مع الأهلي في كل المسابقات والبطولات الرسمية.

واستهل فتحي رحلته مع الأهلي بخوض 7 دقائق من عمر مباراة الفريق أمام المصرية للاتصالات موسم 2007-2008.

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ونجح فتحي في صناعة الفارق مع الأهلي على مستوى الأهداف خلال 85 لقطة شهيرة، بواقع تسجيل 24 هدفاً وصناعة 61 لزملائه.



وتأتي أبرز أهداف أحمد فتحي على الاطلاق في شباك طلائع الجيش بالجولة الختامية للدوري الممتاز موسم 2008-2009، في الثواني الأخيرة من عمر المواجهة، وهو الهدف الذي منح الفريق الأحمر الانتصار ومن ثم احياء وانعاش أماله في التتويج بالدرع حيث كان الاسماعيلي سيعانق اللقب حال مرور الثواني الأخيرة وعدم تسجيل فتحي للهدف القاتل الشهير.



هدف اّخر يظل عالقاً في أذهان جماهير الأهلي لأحمد فتحي، وهو الذي أعاد المارد الاحمر على منصة التتويج بكأس مصر بعد غياب دام 10 مواسم متتالية، وذلك مع الثوان يالأخيرة من عمر الشوط الثاني الاضافي لمواجهة المصري البورسعيدي في نهائي كأس مصر موسم 2016-2017 وهدف قاتل منح أبناء التتش اللقب في سيناريو مجنون.

وتعددت أهداف فتحي القاتلة والملعوبة، فيحظى هدفه الشهير بشباك الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال 2010 بملعب القاهرة الدولي بإعجاب أنصار النادي الأحمر كثيراً، كما استطاع فتحي هز شباك الزمالك في القمة مرتين بشكل مميز، الأول في أول قمة يخوضها بالدور الثاني لموسم 2007-2008 وهدف ثانٍ للاحمر في مرمى عبدالواحد السيد، ومن جديد في لقاء الجونة والقمة الأفريقية المصرية بمرحلة المجموعات لدوري الأبطال، حيث وقع «الجوكر» على رابع أهداف فريقه، علماً أن فتحي قد صنع هدفين أخرين لزملائه في تلك المباراة.



أحمد فتحي ساهم في هدفي الأهلي بمرمى هيروشيما الياباني بكأس العالم للاندية 2012، ونجح في صناعة هدفي فوز الفريق الأحمر، ووقع فتحي على ثنائية في شباك اتحاد الشرطة مسجلاً هدفين في خماسية حمراء بالدوري الممتاز موسم 2015-2016 في واحدة من أبرز مبارياته.



ونال «جوكر» الأهلي 66 بطاقة صفراء خلال مسيرته مع الفريق وبطاقتين باللون الأحمر، وبلغت دقائق مشاركته مع الفريق 28 457 دقيقة.



وساهم فتحي في تتويج الأهلي بـ 19 لقباً متنوعاً، بواقع 9 ألقاب للدوري ولقب لكأس مصر ومثله بالكونفدرالية، و3 ألقاب بدوري الأبطال و3 ألقاب للسوبر الأفريقي ومثلهما للسوبر المصري.