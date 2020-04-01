شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يخطط لضم نجم نابولى مجانًا الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال تقرير صحفى إيطالى إن إنتر ميلان يسعى جاهدا لخطف نجم نابولى درايس ميرتينز، وضمه فى صفقة مجانية عقب الموسم الجارى، وينتهى عقد ميرتينز مع نابولى عقب الموسم الجارى، ويحاول إنتر ميلان إغراء المهاجم المميز بالحصول على راتب أكبر من المعروض عليه لمنعه من تجديد عقده.

وبحسب موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالى، فإن إنتر يريد منع خطوة تجديد ميرتينز مع نابولى، حيث يرغب فى ضمه إلى صفوفه فى صفقة مجانية. من جهته، يفضل ميرتينز فى هذه المرحلة الاستمرار مع نابولى، إلا أن الجلسة الأولى التى جمعته مع رئيس النادى لم تشهد التوصل لاتفاق، ومن المحتمل أن تشهد الجلسة الجديدة توقيع ميرتينز على عقد جديد يمتد لموسمين، مع حصوله على 4 ملايين يورو فى الموسم. فى الوقت ذاته، يخطط إنتر لتقديم عرض إلى النجم البلجيكى بنفس المدة، ولكن براتب يصل إلى 5 ملايين يورو فى الموسم الواحد.