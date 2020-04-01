شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه فى الأندية السعودية لتخفيض رواتب اللاعبين والمدربين بسبب «كوفيد١٩» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير سعودى أن عددا من أندية دورى كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم (دورى المحترفين السعودى)، يتجهون إلى تخفيض رواتب اللاعبين والمدربين بعد الاتفاق معهم.

وأوضحت صحيفة «الرياضية» السعودية أن هذه الخطوة تأتى رغبة من الأندية فى تجاوز الأعباء المالية التى تقع على عاتقها، خلال فترة توقف الأنشطة الرياضية فى السعودية، فى ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) المتفشى فى العديد من دول العالم.

Advertisements

وقال معيض الشهرى، رئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودى لكرة القدم، إنه من المتوقع أن يبادر اللاعبون السعوديون والأجانب فى الأندية إلى تخفيض الرواتب خلال فترة تعليق الأنشطة الرياضية.

وأضاف الشهرى، فى تصريحات لصحيفة «الرياضية» السعودية: «مبادرة اللاعبين ستساهم فى تقليل آثار الأزمة المالية فى جميع الأندية، خاصة أن كثيرا من نجوم كرة القدم العالمية بادروا بتخفيض رواتبهم دعما لأنديتهم فى الأزمة التى تمر بها».

وأكد أنهم فى انتظار ما سيسفر عنه اجتماع الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) خلال الأيام القليلة المقبلة، والذى سيشمل جميع الاتحادات فى العالم، مشيرا إلى أحقية الفيفا فى مناقشة واتخاذ مثل هذه القرارات وفقا للمادة 27 من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، التى نصت على أن حالات القوة القاهرة يبت فيها مجلس إدارة الفيفا وتكون قراراته نهائية، كون فيروس كورونا قوة قاهرة.

ورحب رئيس لجنة الاحتراف بأى اتفاق بين الأندية واللاعبين على نسبة تخفيض الرواتب، مؤكدا أن اللاعبين لن يتخلوا عن الوقوف مع أنديتهم.