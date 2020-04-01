شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحي يودع الأهلي وجماهيره: هذه هى سنة الحياة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أصدر أحمد فتحي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بيانا يكشف فيه كواليس رفض تجديد عقده مع المارد الأحمر، والاستقرار عليه رحيله.

وجاء نص البيان كالتالي: «بداية أحب أن أنفي كل الشائعات الرائجة عن وجوود خلافات بيني وبين إدارة النادي الاهلي العظيم».

وتابع:«لا داعي لنشر ادعاءات عارية عن الصحه حول علاقتي بهم أو وجد خلافات معهم. فلا يصح جمله وتفصيلا ان يكون هناك خلاف بيني انا كعاشق ولاعب للنادي الأهلي وادارته التي لم تتدخر جهدا في توفير كل السبل والظروف لإنهاء أي خلافات مزعومة وغير صحيحه».

وأضاف:«فبعد اكثر من ١٢ عام من العطاء داخل جدران بيتي النادي الأهلي محققاً إنجازات لم تكن لتتحقق لولا إرتداء شعار النادي الأهلي العظيم، فقد استخرت الله وأعتقد أن هذه هي اللحظه المناسبه لإسدال الستار والبحث عن تحدي جديد في حياتي المهنيه وتسليم الرايه للجيل الجديد داخل النادي الأهلي الذي اتمنى له كل التوفيق والنجاح».

وزاد:«فهذه هي سنه الحياه، لقد اتخذت قراراً لأكون صادقاً معكم هو اصعب قرار اتخذته في حياتي المهنيه كلاعب كره قدم والتي استمرت اكثر من ٢٠ عاماً لم ادخر جهداً أو نقطه عرق طوال هذه السنوات من اجل رفعه شأن نادينا الحبيب النادي الأهلي».

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وأكمل:«قرار يرفضه القلب بشده ولكن العقل يحتم علينا اتخاذ مثل هذه القرارات وهكذا علمتنا الحياه كي نخرج مرفوعي الرأس من الباب الكبير ونحن في اوج عطائنا كي لا نصبح عبء على النادي أو الجماهير».

وأردف:«وكما قلت استخرت الله رافعاً الحرج عن مجلس إداره النادي الموقر لإعطاء الفرصه كامله للجيل الجديد داخل النادي والبحث عن تجربه جديده وشغف جديد في مكان آخر».

واستطرد:«في هذه اللحظات وأنا اكتب كلماتي هذه أحب أن أتوجه بالشكر لجماهير النادي الأهلي العظيمه والتي صنعت اسم ونجوميه أحمد فتحي، يعلم الله ما بداخلي من مشاعر تجاه تلك الجماهير والتي لا يزال أصداء صوتها في آذاني وهي التي طالما غمرتني بالحب والمسانده الدائمه في جميع الأوقات والتي لن أستطيع أن أوفيها حقها مهما كتبت من كلمات».

وقال:«في النهايه ارجو من كل الجماهير المحبه والعاشقة للنادي الأهلي ان تتفهم هذا القرار وانا على يقين بوعيهم التام وفهمهم ان اتخاذ مثل هذا القرار في هذا التوقيت جاء بعد الأخذ في الاعتبار المصلحة العامة للنادي واهيب بهم بعدم الاستماع إلى المنصات الإعلامية المختلفه التي قد لا تتحرى الحقيقه في نشر أي ملابسات خاصه بهذا الموضوع».

وأضاف:«كما احب ان أتوجه بالشكر لكل اللاعبين والأجهزه الفنيه ومجالس الإدارات التي تعاملت معها في خلال فتره تواجدي في النادي الأهلي».

وأتم:«ربما انتهت علاقتي الآن كلاعب مع النادي الأهلي ولكن سأظل دوماً محباً وفخوراً كوني واحداً من أبنائه وجمهوره العظيم».