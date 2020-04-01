شكرا لقرائتكم خبر عن عمدة لندن يطلب المساعدة من أندية كرة القدم لمكافحة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب عمدة العاصمة البريطانية لندن، صادق خان، المساعدة من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري الدرجة الأولى «التشامبيونشيب» الواقعة في محيط المدينة من أجل مكافحة انتشار فيروس كورونا.

Advertisements

وأرسل «خان» خطابًا إلى كل من أرسنال وتشيلسي وكريستال بالاس ووست هام، بالإضافة إلى أندية الدرجة الأولى برينتفورد وفولهام وتشارلتون وميلوال وكوينز بارك رينجرز، فيما استبعد توتنهام من خطابه في ظل تعاون النادي بالفعل مع مسؤولي المدينة.

وقال العمدة في بيان، نشرته شبكة «سكاي سبورتس»: «بينما نعمل معًا لنكافح خطر فيروس كورونا، لمعت الروح المجتمعية لأندية لندن. لقد عرض العديد المساندة كما يقوموا بالمساعدة في مجمعاتهم المحلية».

وأضاف: «كتبت هذا الأسبوع لأندية العاصمة من البريميرليج والتشامبيونشيب أشرح فيه لهم ما يمكنهم فعله لمساعدة هيئة الخدمات الصحية الوطنية الرائعة وأنا ممتن للرد الإيجابي الهائل الذي تلقيناه».