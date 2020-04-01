شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان يكسر الحجر الصحى فى ريـال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير صحفى إسبانى، عن كسر الفرنسى زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد، للحجر الطبى الإجبارى الذى خضع له جميع لاعبى وموظفى النادى الملكى مؤخرًا.

وقررت إدارة النادى فرض حجر طبى على اللاعبين والجهاز الفنى والموظفين فى النادى، بعدما تم إثبات إصابة ترى تومبيكنز لاعب فريق السلة يوم 12 مارس الجارى.

وبحسب صحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن زيدان فى نهاية الأسبوع الذى أصيب فيه تومبكينز، قرر الذهاب إلى منزله الثانى فى منطقة سييرا دى مدريد، بين يومى 14 و15 مارس، وأضافت الصحيفة: «هناك بعض الجيران الفرنسيين شاهدوا زيدان فى ذلك الوقت، والذى كان قبل قرار الحكومة الإسبانية بفرض الحظر على جميع المواطنين يوم 14 مارس، ودخل حيز التنفيذ يوم 16

من ذات الشهر، زيدان بعد ذلك عاد إلى منزله فى العاصمة مدريد، وظل به منذ ذلك الحين مثل باقى المواطنين الإسبان».

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يُذكر أن العينات التى تم سحبها من اللاعبين والجهاز الفنى، جاءت جميعها سلبية.

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن ظهور منافس جديد لآرسنال يرغب فى التعاقد مع دانى سيبايوس، لاعب ريال مدريد.

ويلعب سيبايوس هذا الموسم بقميص آرسنال، معارًا من ريال مدريد، لكن الإصابة والإيقاف الإجبارى للموسم لم يُمكّن النادى اللندنى من الاستفادة باللاعب الإسبانى بالشكل الأمثل، وبالتالى يسعى للتفاوض مع الريال لتجديد إعارته لموسم آخر.

وبحسب موقع «le10sport» الفرنسى، فإن ريال بيتيس يريد هو الآخر استعارة دانى سيبايوس، والذى تدرج فى صفوف ناشئيه حتى صعد للفريق الأول، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد.

وأشار التقرير إلى أن سيبايوس سيرحب بالانضمام إلى بيتيس، حيث يعرف الأجواء جيدًا هناك، كما يتوقع أن فرصة المشاركة مع الفريق الأندلسى ستكون أسهل، مما يزيد من حظوظه فى المشاركة مع منتخب إسبانيا فى يورو 2020 التى تأجلت للعام المقبل.

ويرتبط سيبايوس بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2023، ولكن سيكون من الصعب للغاية عودته لسانتياجو برنابيو الصيف المقبل.