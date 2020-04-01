شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باريس سان جيرمان مهتم بحكيمي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020 تحدثت تقارير صحفية فرنسي عن رغبة نادي ​باريس سان جيرمان​ في الحصول على مدافع ​ريال مدريد​ ​اشرف حكيمي​ بعد انتهاء فترة اعارته في ​بوروسيا دورتموند​ الصيف المقبل.

وبحسب شبكة PSG Talk فقد انضم النادي الباريسي الى قائمة الاندية المهتمة بالدولي المغربي. وتمكن حكيمي البالغ من العمر 21 عام من تقديم مستويات عالية مع اسود الفيستفالن الامر الذي جعله تحت انظار العديد من الاندية الاوروبية ،واستطاع حكيمي المشاركة في 65 مباراة مسجلا 10 اهداف بالاضافة الى صناعة 17 اخرين في مختلف البطولات مع النادي الالماني.

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