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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصراع على سانشو يحتدم بين اندية الدوري الانكليزي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020
تحدثت تقارير صحفية انجليزية عن احتدام المنافسة بين ثلاثة اندية انكليزية للحصول على خدمات لاعب بوروسيا دورتموند جادون سانشو الصيف المقبل.
وبحسب صحيفة ميرور الانكليزية فان نادي تشلسي ومانشستر يونايتد قد باشرا التواصل مع اللاعب ووكيله، الا ان سعر سانشو المرتفع قد يشكل عقبة امام الثنائي الانجليزي.
واشارت الصحيفة الى ان النادي الالماني يريد استغلال المنافسة الموجودة بين الاندية الاوروبية لرفع سعر لاعبه قدر الامكان وبحسب التقارير فان بوروسيا دورتموند قد حدد سعر سانشو ب 100 مليون مليون يورو.
وعلى المقلب الاخر فقد ارتبط نادي ليفربول وسانشو بالكثير من التقارير الاخبارية الا ان النادي الانكليزي لم يدخل على خط المفاوضات مع اللاعب الانكليزي وبحسب التقرير فان الريدز لن يعمل على ضم سانشو الا في حال رحيل احد لاعبي خط المقدمة الصيف المقبل الامر الذي يبدو مستبعدا بسبب توقيع اللاعبين على عقود طويلة الامد تربطهم بالنادي.
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