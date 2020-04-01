رودريغيز يتحدث عن الكذبة التي ضمنت وصوله الى ليفربول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020

كشف الاعب السابق لنادي ​ليفربول​ ​ماكسي رودريغيز​ انه تعمد الكذب على المدير الفني للريدز حينها ​رافا بينيتيز​ لضمان انتقاله الى صفوف النادي الانكليزي.



كلام رودريغيز جاء في فيديو مباشر على صفحته الخاصة في انستغرام حيث قال:"اخبرني رافا انه من الضروري ان يجيد الجميع اللغة الانكليزية في غرفة الملابس".

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واضاف:"عندما سألني اذا كنت اجيد الانكليزية قلت له بكل تأكيد لا تقلق".

وواصل:" لم ارد ان تتوقف المفاوضات فقلت كذبة صغيرة". كما تحدث عن اللحظة التي اكتشف بها رافا كذبته قائلا:"عندما وصلت الى المؤتمر الصحفي، واخبرني رافا انه سيتحدث اولا ثم اتحدث انا".

وتابع الارجنتيني:"عندها امسكت رافا واخبرته ان الشيء الوحيد الذي أعرف هو كيف أقول مرحبا".

واشار ماكسي انه وعلى الرغم من ذلك فقد قابل رافا الموقف بالايجابية على الرغم من توجيه شتيمة اليه.