تأجيل جميع المنافسات الكروية في اوروبا حتى اشعار اخر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020

اعلن ​الاتحاد الأوروبي لكرة القدم​ (اليويفا) عن تعليق مباريات ​دوري أبطال أوروبا​ حتى إشعار آخر بسبب انتشار ​فيروس كورونا​ بشكل مكثف في اغلبية دول العالم.



كما كشف اليويفا عن تأجيل كل مباريات المنتخبات الوطنية في شهر حزيران، كما ايقاف جميع البطولات الاوروبية وتأجيلها الى موعد لاحق بعد مراقبة الاوضاع الميدانية في القارة العجوز بالتنسيق مع الاتحادات المحلية.

كما تم ايقاف جميع بطولات الفئات العمرية لدى الرجال والسيدات الى اجل غير مسمى حيث لن تقام منافسات اي بطولة خلال الاشهر القادمة حتى نهاية حزيران على حد ادنى.