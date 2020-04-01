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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لاعبو لايبزيغ يتنازلون عن جزء من مستحقاتهم لدعم النادي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020
في مبادرة انسانية اعلن لاعبو نادي لايبزيغ المشارك في دوري الدرجة الاولى الالماني تنازلهم عن جزء من مستحقاتهم المالية من اجل مساعدة العاملين في النادي.
وكان فيروس كورونا المنتشر عالميا قد تسبب في احداث ازمة مالية للاندية التي تضررت ماديا بسبب توقف المنافسات.
وقال قائد الفريق ويلي اوربان في بيان نشر على الموقع الرسمي للنادي:" نحن كفريق، نريد أن نلعب دورنا الكثير من الناس يفقدون وظائفهم خلال هذه الفترة، والبعض يضطر للعمل بدوام جزئي".
واضاف اوربان:" نحن كفريق، سعداء بالطبع لأن ذلك لم يصبح أمرا اضطراريا في لايبزيغ، حتى الآن، ونرغب في الإسهام في المحافظة على هذا الوضع".
هذا وعلق مدير الكرة في للنادي ماركوس كرويتشه على المبادرة قائلا:" في الوضع الحالي، تعد هذه علامة جيدة ومهمة لفريقنا.. فهذا يظهر أننا في هذه الأوقات، نتكاتف كنادي للتعامل مع مثل هذه المرحلة الحرجة معا".
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