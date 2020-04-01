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لاعبو لايبزيغ يتنازلون عن جزء من مستحقاتهم لدعم النادي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020

في مبادرة انسانية اعلن لاعبو نادي ​لايبزيغ​ المشارك في دوري الدرجة الاولى الالماني تنازلهم عن جزء من مستحقاتهم المالية من اجل مساعدة العاملين في النادي.

وكان ​فيروس ​ المنتشر عالميا قد تسبب في احداث ازمة مالية للاندية التي تضررت ماديا بسبب توقف المنافسات.

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وقال قائد الفريق ​ويلي اوربان​ في بيان نشر على الموقع الرسمي للنادي:" نحن كفريق، نريد أن نلعب دورنا الكثير من الناس يفقدون وظائفهم خلال هذه الفترة، والبعض يضطر للعمل بدوام جزئي".

واضاف اوربان:" نحن كفريق، سعداء بالطبع لأن ذلك لم يصبح أمرا اضطراريا في لايبزيغ، حتى الآن، ونرغب في الإسهام في المحافظة على هذا الوضع".

هذا وعلق مدير الكرة في للنادي ​ماركوس كرويتشه​ على المبادرة قائلا:" في الوضع الحالي، تعد هذه علامة جيدة ومهمة لفريقنا.. فهذا يظهر أننا في هذه الأوقات، نتكاتف كنادي للتعامل مع مثل هذه المرحلة الحرجة معا".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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