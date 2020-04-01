لاعبو لايبزيغ يتنازلون عن جزء من مستحقاتهم لدعم النادي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020

في مبادرة انسانية اعلن لاعبو نادي ​لايبزيغ​ المشارك في دوري الدرجة الاولى الالماني تنازلهم عن جزء من مستحقاتهم المالية من اجل مساعدة العاملين في النادي.



وكان ​فيروس كورونا​ المنتشر عالميا قد تسبب في احداث ازمة مالية للاندية التي تضررت ماديا بسبب توقف المنافسات.

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وقال قائد الفريق ​ويلي اوربان​ في بيان نشر على الموقع الرسمي للنادي:" نحن كفريق، نريد أن نلعب دورنا الكثير من الناس يفقدون وظائفهم خلال هذه الفترة، والبعض يضطر للعمل بدوام جزئي".

واضاف اوربان:" نحن كفريق، سعداء بالطبع لأن ذلك لم يصبح أمرا اضطراريا في لايبزيغ، حتى الآن، ونرغب في الإسهام في المحافظة على هذا الوضع".

هذا وعلق مدير الكرة في للنادي ​ماركوس كرويتشه​ على المبادرة قائلا:" في الوضع الحالي، تعد هذه علامة جيدة ومهمة لفريقنا.. فهذا يظهر أننا في هذه الأوقات، نتكاتف كنادي للتعامل مع مثل هذه المرحلة الحرجة معا".