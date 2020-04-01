شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أول تصريح من أحمد فتحي بعد قرار رحيله عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020 كشف الظهير الأيمن للنادي الأهلي المصري، أحمد فتحي، أنه أخطر مسؤولي النادي بأنه سيرحل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري. قال فتحي اليوم الأربعاء: "سأرحل بنهاية الموسم، وسأختار وجهة أخرى اختتم فيها مسيرتي، لكني أكد في الوقت نفسه أن هذا لا يعني انتهاء علاقتي بالأهلي". وكانت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي المصري برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو، وفي حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات، عقدت اجتماعاً مع أحمد فتحي لحسم تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري. يذكر أن اللجنة التجديد للاعب بمقابل يليق بخبراته، لكن اللاعب طلب 48 ساعة للرد وحسم الأمر.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أول تصريح من أحمد فتحي بعد قرار رحيله عن الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.