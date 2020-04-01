شكرا لقرائتكم الشناوى كابتن الأهلى رقم "1" بعد رحيل فتحى وعاشور وإكرامى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي هو قائد الفريق الأول بعد رحيل أحمد فتحي بشكل رسمي بنهاية الموسم ومن قبله الثنائي شريف اكرامي وحسام عاشور الذي رفضت إدارة الأهلي تجديد عقده وطالبته بالاعتزال نهاية الموسم.

ويعد أيمن أشرف هو القائد الثاني للأهلي في الموسم المقبل خلفاً لمحمد الشناوى، ومن بعده سعد سمير ورامي ربيعة ثم يأتي وليد سليمان.

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أسدل أحمد فتحى ظهير أيمن الأهلى مسيرته الكروية مع ناديه بعد فترة استمرت أكثر من 10 سنوات، بعدما أعلن ظهر اليوم انتقاله بشكل رسمى إلى صفوف بيراميدز بداية من الموسم المقبل مكتفيا بالفترة التى قضاها داخل جدران النادى الأحمر.

كانت لجنة التخطيط بالأهلى برئاسة محمود الخطيب وعضوية كل من خالد بيبو وزكريا ناصف قد عقدت ثلاث جلسات مع أحمد فتحى، اثنتين مع نادر شوقى وكيل أعماله السابق الذى قام بفسخ تعاقده مع اللاعب اليوم، وواحدة مع اللاعب نفسه أول أمس الذى طلب وقتها مهلة 48 ساعة للتفكير ليعلن اليوم انتهاء مشواره مع المارد الأحمر بنهاية الموسم الحالى.

ويؤدى لاعبو الأهلي برنامجا بدنيا من منازلهم، بعد إرسال السويسرى رينيه فايلر المدير الفني برنامجا تدريبيا للاعبى الفريق عبر الواتس آب لتأديته خلال فترة الإجازة للحفاظ على لياقتهم البدنية ومنحهم الحد الأدنى من الاستعداد البدنى قبل استئناف تدريبات الفريق، ووضع رينيه فايلر برفقة مدرب الأحمال برنامجا خاصا للاعبين تضمن إلزامهم بأداء تدريبات البطن والظهر بانتظام، فضلا عن المواظبة على أداء تدريبات الجرى فى المنزل.