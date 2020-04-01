شكرا لقرائتكم أيمن أشرف يودع أحمد فتحى على طريقته الخاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ودع أيمن أشرف ظهير أيسر النادي الأهلي، أحمد فتحي زميله بالفريق الأحمر، بعدما قررر الأخير الرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري، والانضمام إلى نادي بيراميدز وعدم تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء.

ونشر أيمن أشرف صوراً مع الجوكر عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام وعلق عليها: فخور أنى لعبت معاك واتعلمت منك حاجات كتير جدا، سنفتقدك كثيرا ولكن هذه سنة الحياة، أتمنى لك التوفيق ف الخطوة القادمة.

Advertisements



أيمن أشرف

وأبلغ أحمد فتحى إدارة النادى الأهلى اليوم الأربعاء، بعدم التجديد والانتقال لنادى بيراميدز فى صفقة انتقال حر، بعد طلبه مهلة لمدة 48 ساعة، عقب الجلسة التى عقدها مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح فى حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات أول أمس الاثنين، والتى لم تشهد التوصل لاتفاق نهائى بين الطرفيين.

أعربت لجنة التخطيط بالأهلى التوفيق لأحمد فتحى فى مسيرته المقبلة، بعدما قرر الرحيل عن المارد الأحمر، واستكمال مسيرته فى بيراميدز.

ويعد فتحى من أبرز لاعبى الأهلى منذ انتقاله إلى صفوفه فى 2007 قادما من شيفيلد يونايتد الإنجليزى، وأسهم فى فوز الفريق بـ17 بطولة، منها 9 ألقاب للدوري المصري و3 لدوري أبطال أفريقيا.