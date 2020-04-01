شكرا لقرائتكم مصطفى يونس عن رحيل أحمد فتحى من الأهلى: لو كان فيه الخير مكنش ساب الإسماعيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق مصطفى يونس نجم الأهلي السابق على قرار أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي بعد تجديد عقده مع القلعة الحمراء، واختيار الرحيل بنهاية الموسم الجاري، وخوض تجربة جديدة خاصة بعدما تلقى عرضا مغريا من بيراميدز للعب في صفوفه.

قال يونس في تعقيبه على قرار أحمد فتخي خلال تصريحات خاصة: "مع السلامة، كل واحد بيدور على مصلحته وهو خسر الأهلي للأبد لأنه بيدور على مصلحته بس".

تابع نجم الأهلي السابق: "الولاء والانتماء للأندية والكلام الفاضي ده مش صح، وأحمد فتحي لو فيه الخير مكنش ساب الاسماعيلي قبل كده.

أضاف: "أحمد فتحي دور على مصلحته انه ياخد 45 مليون من بيراميدز بدلا من 20 مليون جنيه من الأهلي".

وأبلغ أحمد فتحي نجم دفاع الأهلي إدارة ناديه برحيله نهاية الموسم بعد رفض العرض الأحمر الخاص بتجديد عقده، ووقع أحمد فتحي لبيراميدز في وقت سابق لمدة 3 سنوات تبدأ من الموسم المقبل ، ومن جانبه وجه النادي الأهلي رسالة مقتضبة لأحمد فتحي بعد اعلانه الرحيل رسمياً عن النادي بنهاية الموسم الجاري، جاء نصها كالتالي :"أعربت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الكابتن محسن صالح عن تمنياتها بالتوفيق لأحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع نهاية الموسم الجاري".

وأعلن نادر شوقي الانفصال عن أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي صباح اليوم الأربعاء على خلفية تأخر اللاعب في تجديد عقده مع اللاعب

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وأكد مسئولو الأهلي أنهم عرضوا على الجوكر أحمد فتحي مقابل يليق بخبراته، والذي وصلت قيمته لـ11 مليون جنيه في الموسم الواحد على أن يكون تجديده لمدة موسمين، بينما دخل بيراميدز في مفاوضات قوية مع أحمد فتحي حيث تم اغراء اللاعب بالحصول على 15 مليون جنيه في الموسم واعفائه من نسبة المشاركة وتحمل النادي نسبة الضرائب إلا أن إدارة بيراميدز أكدت للجوكر صعوبه حمله لشارة القيادة في ظل وجود النجم عبد الله السعيد.

وعرض الأهلي على أحمد فتحي إعفاءه من بند نسبة المشاركة، بحيث يحصل على راتبه السنوى بالكامل دون أن يكون لنسبة المشاركة أى دور فى تخفيض أى مبلغ من قيمة عقده نهاية الموسم، بينما أكد مسئولو الأهلي للجوكر أنه سيكون قائد الفريق حتى اعتزاله وهو العرض الذي رفضه فتحي في نهاية الأمر.

أحمد فتحى خاض مع الأهلى 338 مباراة، نجح فى إحراز 24 هدفا وصنع 61 هدفا لصالح المارد الأحمر ، ليصبح الجوكر من أهم اللاعبين فى تاريخ القلعة الحمراء .

وعلى مستوى الألقاب أحرز الجوكر 19 بطولة مع الأحمر بواقع 10 ألقاب للدورى و3 ألقاب دورى أبطال أفريقيا ولقبين للسوبر الأفريقى و3 ألقاب للسوبر المصرى ولقب كأس مصر مرة واحدة.

بدأ فتحى مسيرته فى النادى الإسماعيلى عام 2002، وفى عام 2007 انتقل الى شيفلد الإنجليزى ثم الأهلى فى نفس العام، وكاظمة الكويتى نهاية عام 2007 أيضا، وعاد الجوكر إلى القلعة الحمراء فى 2013، وقضى فترة قصيرة بنادى هال سيتى الإنجليزى ليعود مرة أخرى للأهلى ثم غادر القلعة الحمراء وانضم لصفوف أم صلال القطرى ثم عاد للأهلى منذ 2015.

وأتفقت معظم الأراء مع أحمد فتحي على البقاء في الأهلي لو كان فارق المقابل المالي بين ما سيحصل عليه في القلعة الحمراء وبين خارجها قليلاً وأكدوا له أن الاعتزال في الاهلي سيُزيد من شعبيته وجماهيريته داخل الاهلي بعكس الحال لو رحل ولعب موسم أو موسمين خارج النادي.