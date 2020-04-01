شكرا لقرائتكم أحمد بلال عن رحيل أحمد فتحى من الأهلى: أحييه على احترافيته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد بلال نجم النادي الأهلي السابق، أنه لا يمكن توجيه اللوم إلى أحمد فتحي أو إدارة الأهلي في قرار رحيل الأول عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وقال بلال في تصريحات خاصة: الأهلي لا يقف على أحد مهما كان اسمه ونجوميته وتاريخه وأدائه، وهذا لا يمنع أن أحمد فتحي من اللاعبين المحترمين الذين لم يبخلوا بنقطة عرق خلال مشواره مع النادي.

أضاف مهاجم الأهلي السابق: نقدر ونحترم أحمد فتحي كلاعب في الأهلي، وهو لاعب محترف ونحييه على الاحترافية التي تعامل بها، ولكن في النهاية هو ليس من أبناء النادي، ولكن من حقه النظر إلى الموضوع بشكل احترافي، ومن حق الإدارة أيضاً أن تتعامل مع هذا الأمر باحتراف وبالإمكانيات المتاحه.

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واختتم أحمد بلال: كنت أتمنى بقاء أحمد فتحي في النادي ولكن هذه رغبته ونقدرها، كنت أتمنى فقط اعتزاله في الأهلي .

وأبلغ أحمد فتحى إدارة النادى الأهلى اليوم الأربعاء، بعدم التجديد والانتقال لنادى بيراميدز فى صفقة انتقال حر، بعد طلبه مهلة لمدة 48 ساعة، عقب الجلسة التى عقدها مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح فى حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات أول أمس الاثنين، والتى لم تشهد التوصل لاتفاق نهائى بين الطرفيين.

أعربت لجنة التخطيط بالأهلى التوفيق لأحمد فتحى فى مسيرته المقبلة، بعدما قرر الرحيل عن المارد الأحمر، واستكمال مسيرته فى بيراميدز.

ويعد فتحى من أبرز لاعبى الأهلى منذ انتقاله إلى صفوفه فى 2007 قادما من شيفيلد يونايتد الإنجليزى، وأسهم فى فوز الفريق بـ17 بطولة، منها 9 ألقاب للدوري المصري و3 لدوري أبطال أفريقيا.