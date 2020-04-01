شكرا لقرائتكم بازوكا: أحمد فتحى خير مثال للاحتراف منزوع العواطف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد بازوكا نجم الاسماعيلي السابق أن قرار رحيل احمد فتحى عن الأهلى خير مثال للاحتراف فى مصر خاصة وأن المبلغ التالى الذى سيدفعه مسئولى بيراميدز للاعب أكثر من نظيره فى الاهلى.

أضاف بازوكا لـ "الخليج 365" : " أحمد فتحى حال بقاءه في الأهلى كان سيجد له دور الفترة القادمة سواء فى الإعلام أو الإدارة بالقلعة الحمراء قائلا:" الأهلى مش بيسيب ولاده" وأشار نجم الدراويش أن اللاعبين فى كرة القدم ليس لديهم عاطفة لأن الفلوس بتلعب فى دماغهم ورغم أنى احب فتحى على المستوى الشخصى إلا اننى كنت أتمنى أن يختم حياته فى الأهلي إلا أن الاحتراف لا يعرف الامان حيث قال " الاحتراف ميعرفش الامان يعرف الفلوس".

أبلغ أحمد فتحي نجم دفاع الأهلي إدارة ناديه برحيله نهاية الموسم بعد رفض العرض الأحمر الخاص بتجديد عقده، ووقع أحمد فتحي لبيراميدز في وقت سابق لمدة 3 سنوات تبدأ من الموسم المقبل ، ومن جانبه وجه النادي الأهلي رسالة مقتضبة لأحمد فتحي بعد اعلانه الرحيل رسمياً عن النادي بنهاية الموسم الجاري، جاء نصها كالتالي :"أعربت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الكابتن محسن صالح عن تمنياتها بالتوفيق لأحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع نهاية الموسم الجاري".

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أعلن نادر شوقي الانفصال عن أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي صباح اليوم الأربعاء على خلفية تأخر اللاعب في تجديد عقده مع اللاعب وأكد مسئولو الأهلي أنهم عرضوا على الجوكر أحمد فتحي مقابل يليق بخبراته، والذي وصلت قيمته لـ11 مليون جنيه في الموسم الواحد على أن يكون تجديده لمدة موسمين، بينما دخل بيراميدز في مفاوضات قوية مع أحمد فتحي حيث تم اغراء اللاعب بالحصول على 15 مليون جنيه في الموسم واعفائه من نسبة المشاركة وتحمل النادي نسبة الضرائب إلا أن إدارة بيراميدز أكدت للجوكر صعوبه حمله لشارة القيادة في ظل وجود النجم عبد الله السعيد.

وعرض الأهلي على أحمد فتحي إعفاءه من بند نسبة المشاركة، بحيث يحصل على راتبه السنوى بالكامل دون أن يكون لنسبة المشاركة أى دور فى تخفيض أى مبلغ من قيمة عقده نهاية الموسم، بينما أكد مسئولو الأهلي للجوكر أنه سيكون قائد الفريق حتى اعتزاله وهو العرض الذي رفضه فتحي في نهاية الأمر.

أحمد فتحى خاض مع الأهلى 338 مباراة، نجح فى إحراز 24 هدفا وصنع 61 هدفا لصالح المارد الأحمر ، ليصبح الجوكر من أهم اللاعبين فى تاريخ القلعة الحمراء . وعلى مستوى الألقاب أحرز الجوكر 19 بطولة مع الأحمر بواقع 10 ألقاب للدورى و3 ألقاب دورى أبطال أفريقيا ولقبين للسوبر الأفريقى و3 ألقاب للسوبر المصرى ولقب كأس مصر مرة واحدة.