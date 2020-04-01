شكرا لقرائتكم أمير عزمى عن عودة الدورى: لا يصح الحديث عنه فى الوقت الحالى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إستنكر أمير عزمى مجاهد مدرب الزمالك السابق و الحالى لنادى مصر حديث بعض الإعلاميين عن عودة الدورى ، مشيرا إلى أنه لا يصح أن نتحدث فى الوقت الراهن عن أى شىء فى ظل إنتشار فيروس كورونا .

ووصف عزمى فى تصريح لـ الخليج 365 من يتحدث عن عودة الدورى بـ الجهل ، مشيرا إلى أن عودة الدورى من الصعب الإعلان عنها الأن خاصة أن اللاعبين يحتاجون إعداد ما بين شهر أو شهر و نصف فى ظل الراحة الطويلة الحاصلين عليه .

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قال أمير عزمى الدورى المصرى مختلف عن الدورى الإنجليزى أو الأسبانى المتبقى فيهم مابين 5 أو 6 مباريات فقط ، لكن الدورى المصرى يعتبر متبقى فيه دور كامل ، موضحا أن عودة الدورى ستزيد من الأعباء المالية على الأندية لمد فترة الموسم .

أشار أمير إلى أن عودة الدورى ستضع الأندية فى مأزق خاصة أنه بذلك سيستمر إلى شهر 9 أو 10 متسائلا بذلك متى سيبدأ الموسم الجديد ، قائلا لا بد من عدم التحدث فى هذا الأمر حتى نتأكد من إنتهاء الوباء لأن ذلك يعد عيب و جهل

تحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة، وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية، وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.