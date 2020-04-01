شكرا لقرائتكم رضا عبد العال: أحمد فتحي خاف من اللي عمله الأهلى فى ولاد النادى وحب يعمل "خميرة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى علق رضا عبد العال نجم الأهلي السابق أن قرار أحمد فتحي قائد الفريق الأحمر والذي قرر إنهاء مشواه مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري يخص اللاعب وحده.

قال عبد العال في تصريحات خاصة: أحمد فتحي خد الفلوس وهيلعب بمزاجه خصوصا بعد ما أمن مستقبله هو عايز يحط "خميرة" مش في دماغه يجيب بطولات او يرفع كاس حسبها ماديا، مضيفا: "لو كان الأهلي قال مش عايزه كان هيبقى حلو؟، هو لازم الأهلي اللي يدبح!.

أردف: الأهلي أخطأ بسبب تأخير تجديد عقد فتحي وكان من المفترض أن يفاتحه في الموضوع من بداية الموسم والأهلي عنده حتة الأنا والكبر عايزين اللي يتمسك بيهم بس، موضحا: "فتحي ادالك جرس انذار خلال التجديد الماضي انه كان بيناقش اللعب للزمالك ومتلومهوش لانه مش ابن النادي.

أضاف: دي حرية شخضية للاعب وحاطط في حساباته موضوع حسام عاشور وعماد متعب اولاد النادي اللي تعمل معاهم كده، فما باله هو اللي مش ابن النادي ممكن يعملوا معاه ايه".

ووجه النادي الأهلي رسالة مقتضبة لأحمد فتحي بعد اعلانه الرحيل رسمياً عن النادي بنهاية الموسم الجاري، جاء نصها كالتالي :"أعربت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الكابتن محسن صالح عن تمنياتها بالتوفيق لأحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع نهاية الموسم الجاري".

أبلغ أحمد فتحي نجم دفاع الأهلي إدارة ناديه برحيله نهاية الموسم بعد رفض العرض الأحمر الخاص بتجديد عقده، ووقع أحمد فتحي لبيراميدز في وقت سابق لمدة 3 سنوات تبدأ من الموسم المقبل.

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وأعلن نادر شوقي الانفصال عن أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي صباح اليوم الأربعاء على خلفية تأخر اللاعب في تجديد عقده مع اللاعب

وأكد مسئولو الأهلي أنهم عرضوا على الجوكر أحمد فتحي مقابل يليق بخبراته، والذي وصلت قيمته لـ11 مليون جنيه في الموسم الواحد على أن يكون تجديده لمدة موسمين، بينما دخل بيراميدز في مفاوضات قوية مع أحمد فتحي حيث تم اغراء اللاعب بالحصول على 15 مليون جنيه في الموسم واعفائه من نسبة المشاركة وتحمل النادي نسبة الضرائب إلا أن إدارة بيراميدز أكدت للجوكر صعوبه حمله لشارة القيادة في ظل وجود النجم عبد الله السعيد.

وعرض الأهلي على أحمد فتحي إعفاءه من بند نسبة المشاركة، بحيث يحصل على راتبه السنوى بالكامل دون أن يكون لنسبة المشاركة أى دور فى تخفيض أى مبلغ من قيمة عقده نهاية الموسم، بينما أكد مسئولو الأهلي للجوكر أنه سيكون قائد الفريق حتى اعتزاله وهو العرض الذي رفضه فتحي في نهاية الأمر.

أعلن نادر شوقى وكيل أعمال أحمد فتحى الانفصال عن لاعب النادى الأهلى صباح اليوم الأربعاء على خلفية تأخره فى تجديد عقده مع الأهلى مما أكد إقتراب رحيل اللاعب عن الأهلي بنهاية الموسم الجاري.