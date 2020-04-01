شكرا لقرائتكم رضا عبد العال عن رفض أحمد فتحي التجديد: هو لازم الأهلي اللي يدبح ويسلخ بس؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق رضا عبد العال نجم الأهلي السابق على قرار أحمد فتحي قائد الفريق الأحمر والذي قرر إنهاء مشواه مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري، قائلاً:"من حقه يؤمن مستقبله".

ورفض أحمد فتحي العرض المقدم من ناديه للاستمرار مع القلعة الحمراء، مفضلا الإغراءات التي تلقاها اللاعب من نادي بيراميدز والذي عرض عليه اللعب لمدة 3 مواسم مقبلة بقيمة 16 مليون جنيه في الموسم الواحد.

وقال عبد العال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أحمد فتحي يرى أن هذا هو آخر تجديد في مشواره الكروي وآخر 3 سنوات سيقضيها في الملاعب وتلقى عرضا كيرا بعيدا عن الأهلي، كما أن ناديه يرفض زيادة العرض المقدم له لتجديد عقده".

وأضاف: "اللاعب اختار يؤمن مستقبله هو لازم الأهلي هو اللي يدبح ويسلخ بس مهو لسه دابح حسام عاشور، والأهلي عمل الصح لما طلع بيان يتمنى فيه التوفيق للاعب".

وتابع عبد العال: "الأهلي مغلطش هو من البداية مفرطش في فتحي بس مش هيقدر يدفع له فلوس، خصوصا لما فتحي طلب من النادي انه يساويه بعلي معلول خصوصا أنه شايل الفريق له اكتر من موسم".

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وأبلغ أحمد فتحي إدارة الأهلي برحيله نهاية الموسم بعد رفض العرض الأحمر الخاص بتجديد عقده، ووقع لبيراميدز لمدة 3 سنوات تبدأ من الموسم المقبل.

ووجه النادي الأهلي رسالة مقتضبة لأحمد فتحي بعد إعلانه الرحيل رسمياً عن النادي بنهاية الموسم الجاري، جاء نصها كالتالي :"أعربت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الكابتن محسن صالح عن تمنياتها بالتوفيق لأحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع نهاية الموسم الجاري".