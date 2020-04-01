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شكرا لقرائتكم انفصال نادر شوقى عن أحمد شوقى.. كدبة أبريل أم هروب من اختيار الجوكر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن وكيل اللاعبين نادر شوقى اليوم الأربعاء، الانفصال عن أحمد فتحى لاعب النادى الأهلى، على خلفية تأخر اللاعب فى تجديد عقده مع اللاعب.
وبلغ أحمد فتحى إدارة الأهلى بعدم التجديد والانتقال لنادى بيراميدز ف صفقة انتقال حر، بعد طلبه مهله لمدة 48 ساعة، عقب الجلسة التى عقدها مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح فى حضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات أول أمس الاثنين، والتى لم تشهد التوصل لاتفاق نهائى بين الطرفيين.
وكان مسئولو الأهلى عرضوا على الجوكر مقابل وصل لـ11 مليون جنيه فى الموسم الواحد على أن يكون تجديده لمدة موسمين، وهو ما رفضه الاعب وفضل الرحيل لنادى بيراميدز الذى اتفق مع اللاعب على 15 مليون جنيه فى الموسم لمدة 3 سنوات.
وتدور في الأذهان حاليا ما أعلنه نادر شوقى من انفصاله عن اللاعب قبل دقائق من إعلان فتحى رحيل من الأهلى، هل يكون "كدبة" أبريل ويعود نادر شوقى للعمل مرة أخرى مع الجوكر، أم يكون هروبا من اختيار اللاعب الرحيل عن الأهلى لكى لا يكون في نظر جماهير الاهلى هو من تسبب في الانتقال لنادى بيراميدز.
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