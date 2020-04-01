شكرا لقرائتكم إلغاء بطولة ويمبلدون للتنس بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ألغيت بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب والتي كان من المقرر انطلاقها أواخر يونيو، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلن المنظمون الأربعاء.

وأعلن نادي عموم إنجلترا في بيان بعد اجتماع طارئ عقده، انه قرر مع لجنة إدارة البطولة التي تقام على ملاعب عشبية : إلغاء نسخة 2020 بسبب المخاوف الصحية العامة المرتبطة بوباء فيروس كورونا المستجد. النسخة الـ134 من البطولة ستقام بين 28 يونيو و11 يوليو 2021.

وهي المرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية يتم فيها إلغاء بطولة غراند سلام. وتنضم ويمبلدون بذلك إلى سلسلة من الأحداث الرياضية التي تم تأجيلها أو إلغاؤها بسبب وباء "كوفيد-19" الذي تسبب بوفاة أكثر من 43 ألف شخص حول العالم حتى اليوم.

