شكرا لقرائتكم لاعبو لايبزيغ يتنازلون عن نسبة من رواتبهم لمساعدة العاملين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر لاعبو فريق لايبزيغ الألماني لكرة القدم التنازل عن نسبة من رواتبهم من أجل مساعدة العاملين في النادي في ظل الأزمة الحالية، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وكانت مبادرة مشابهة قد اتخذت في عدد من الأندية الأخرى في الدوري الألماني (بوندسليغا)، وكذلك أندية أوروبية أخرى مثل يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني.
وقال فيلى أوربان قائد فريق لايبزج في بيان نشر يوم الأربعاء: نحن كفريق، نريد ن نلعب دورنا. الكثير من الناس يفقدون وظائفهم في هذه الفترة والبعض يضطر للعمل بدوام جزئي. نحن كفريق، سعداء بالطبع لأن ذلك لم يصبح أمرا اضطراريا في لايبزج حتى الآن، ونرغب في الاسهام في المحافظة على هذا الوضع.
وجاءت مبادرة لايبزيغ، المدعوم من شركة "ريد بول" المنتجة لمشروبات الطاقة، عقب مبادرة مشابهة أطلقها ريد بول سالزروغ النمساوي، المدعوم من الشركة نفسها.
وقال ماركوس كرويتشه مدير الكرة بالنادي: في الوضع الحالي، تعد هذه علامة جيدة ومهمة لفريقنا. فهذا يظهر أننا في هذه الأوقات، نتكاتف كنادٍ للتعامل مع مثل هذه المرحلة الحرجة معا.
ويستمر تعليق المنافسات في ألمانيا حتى 30 أبريل الجاري على الأقل في ظل أزمة وباء فيروس كورونا.
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