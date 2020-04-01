شكرا لقرائتكم أوليفر كان يدعم نوير للمحافظة على مركزه في بايرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال أوليفر كان عضو مجلس إدارة بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، إن مانويل نوير سيظل حارس المرمى الأول للفريق حتى بعد انضمام ألكسندر نوبل إلى الفريق قادما من شالكه في يوليو المقبل.

وعانى حارس مرمى المنتخب الألماني نوير "34 عاما" من الإصابات خلال المواسم الأخيرة لكنه استعاد مستواه ولياقته، قبل أن تتوقف المنافسات في الوقت الحالي بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكر أوليفر كان في تصريحات لصحيفة "شبورت بيلد" يوم الأربعاء :نوير رمز للنادي ورمز لنجاحنا واستمراريتنا. حراس المرمى بشكل عام، كما سبق لي أن أظهرت، يمكنهم الاستمرار في اللعب لأعمار أكبر. ولكن التحدي هو البقاء على أعلى المستويات.

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وكان قرار بايرن ميونخ بالتعاقد مع نوبل "23 عاما" في صفقة انتقال حر، قد حاز على اهتمام كبير في الدوري الألماني (بوندسليغا).

وذكرت تقارير إعلامية أن بايرن ميونخ يعرض على نوير تجديد العقد حتى عام 2023 لكن الحارس يرغب في التجديد لخمسة أعوام، علما بأن عقده الحالي يستمر حتى يونيو 2021.

وأضاف أوليفر كان الحارس السابق للمنتخب الألماني وفريق بايرن ميونخ، أنه يفترض أن نوبل يسعى لكسب الوقت.

وأوضح كان: بالتعاقد مع ألكسندر نوبل، نضم بذلك حارس مرمى يتمتع بموهبة كبيرة، وستكون لديه فرصة التطور خلف نوير والتعلم منه. فلا يحظى الكثيرون بفرصة العمل كل يوم مع أفضل حارس مرمى في العالم.