طلب التساوي مع «علي معلول» .. لماذا رحل «أحمد فتحي» عن النادي الأهلي ؟

أعلن النادي الأهلي المصري رحيل نجمه أحمد فتحي بعد خلافات في مفاوضات تجديد العقد، وسط أنباء ترجح انتقاله إلى نادي بيراميدز.

وقال النادي في بيان مقتضب، الأربعاء، إنه "يتمنى التوفيق لأحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع نهاية الموسم الجاري".

وعقدت اللجنة اجتماعا صباح الأربعاء مع فتحي (35 عاما)، لحسم تجديد عقده الذي ينتهي مع النادي بنهاية الموسم الجاري.

وعرضت اللجنة التجديد للاعب، لكنه رفض العرض المقدم له، فيما كشفت تقارير أن الخلاف على المقابل المادي كان وراء تعثر المفاوضات.

وفتحي ثالث اسم كبير يرحل عن الأهلي خلال أيام، بعد القائد التاريخي حسام عاشور وحارس المرمى شريف إكرامي.

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وقال موقع "في الجول" إن فتحي طلب مبلغا يصل إلى 12 مليون جنيه من الأهلي، وهو أعلى مبلغ يمكن أن يدفعه النادي تماشيا مع قيمة أكبر عقود اللاعبين المصريين في الفريق.

وقال وكيل أعمال اللاعب نادر شوقي، إن مطالب النجم الدولي كانت مبالغ فيها، وأن هدف اللاعب كان دفعه للانتقال لنادي بيراميدز.

وقال شوقي: "كان هناك استجابة رائعة من الأهلي لطلبات فتحي، لكنني فوجئت به يتراجع ويطلب مبلغا خياليا من الأهلي"، وفقا لموقع "في الجول".

وأضاف: "اللاعب طلب مبلغ مليون دولار مثل علي معلول، وهذا كان غريبا منه، فرأيت أن هذا يمثل إحراجا لي أمام النادي".

يذكر أن شوقي أعلن أنه لن يمثل فتحي يعد الآن.

وسيغادر فتحي قلعة الأهلي بعد 13 من انتقاله إليه، في فترة تخللتها رحلات خارجية قصيرة، مثل فيها هال سيتي الإنجليزي وكاظمة الكويتي بالإعارة، وأم صلال القطري لموسم واحد.