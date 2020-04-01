فيديو.. 12 سنة عطاء.. مشوار أحمد فتحى حتى الرحيل من الأهلى إلى بيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي الرحيل عن القلعة الحمراء مع انتهاء الموسم الحالى وابلغ إدارة ناديه بعد رفض العرض الأحمر الخاص بتجديد عقده، ووقع أحمد فتحي لبيراميدز في وقت سابق لمدة 3 سنوات تبدأ من الموسم المقبل.
من جانبه وجه النادي الأهلي رسالة مقتضبة لأحمد فتحي بعد اعلانه الرحيل رسمياً عن النادي بنهاية الموسم الجاري، جاء نصها كالتالي :"أعربت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الكابتن محسن صالح عن تمنياتها بالتوفيق لأحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع نهاية الموسم الجاري".
أحمد فتحي قدم مشوار طيب مع النادي الأهلى منذ انضمامه له فى عام 2007 قادما من رحلة احتراف قصرة من نادي شيفلد يوناتيد الانجليزى ليبدا مشوار مع البطولات المحلية والافريقية فقد حقق جميع البطولات مع المارد الاحمر وكانت له بصمة واضحة فى مركزه كلاعب وكقائد للفريق.
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