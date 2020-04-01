شكرا لقرائتكم خبر عن شادى محمد عن رحيل أحمد فتحى: الإدارة ما غلطتش وكان نفسى يعتزل فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد شادي محمد كابتن النادي الأهلي السابق، أن إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب لم تخطئ في عدم النزول لتحقيق شروط أحمد فتحي، لتجديد تعاقده مع الفريق الأحمر.

وقال شادي محمد في تصريحات خاصة: أحمد فتحي لاعب كبير وقدم الكثير للقلعة الحمراء، نوجه له الشكر على الفترة التي قضاها في النادي وكنت أتمنى لو اختتم مسيرته في القلعة الحمراء.

أضاف كابتن الأهلي السابق: إدارة النادي الأهلي لم تخطئ في عدم النزول لتحقيق شروط أحمد فتحي، الأهلي دائماً يضع سقفاً للتجديد ولا يمكن أن يميز لاعب عن باقي زملائه إلا بشروط وضوابط، وهذا يستحق الاحترام للإدارة.

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واستطرد شادي: الأهلي حصد البطولات من قبل أحمد فتحي وسيحصد من بعده، نجوم كثر اعتزلوا ورحلوا واستطاع الأهلي تعويضهم، الأندية الكبيرة لا تقف على لاعب.

أبلغ أحمد فتحى إدارة النادى الأهلى اليوم الأربعاء، بعدم التجديد والانتقال لنادى بيراميدز فى صفقة انتقال حر، بعد طلبه مهلة لمدة 48 ساعة، عقب الجلسة التى عقدها مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح فى حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات أول أمس الاثنين، والتى لم تشهد التوصل لاتفاق نهائى بين الطرفيين.

أعربت لجنة التخطيط بالأهلى التوفيق لأحمد فتحى فى مسيرته المقبلة، بعدما قرر الرحيل عن المارد الأحمر، واستكمال مسيرته فى بيراميدز.

ويعد فتحى من أبرز لاعبى الأهلى منذ انتقاله إلى صفوفه فى 2007 قادما من شيفيلد يونايتد الإنجليزى، وأسهم فى فوز الفريق بـ17 بطولة، منها 9 ألقاب للدوري المصري و3 لدوري أبطال أفريقيا.