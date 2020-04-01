شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أزمات تواجه الشناوى بعد انتقال إكرامى إلى بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع انتقال شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى إلى صفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فإن أحمد الشناوى زميله الجديد وحارس الفريق السماوى سيواجه 4 أزمات تهدد استمراره مع الفريق، على رأسها تخفيض عقده.

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ويتقاضى أحمد الشناوى من بيراميدز 22 مليون جنيه سنويا، ويتم خصم مليونى جنيه ضرائب ليكون إجمالى عقد اللاعب 20 مليون جنيه فى الموسم صافى.

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ويعد مستوى أحمد الشناوى مع بيراميدز قبل فترة توقف الدورى الحالية ليس ثابت بعض الشىء حتى أن الجهاز الفنى قرر الاعتماد على زميله المهدى سليمان الذى أثبت تألقه وأحقيته بالحراسة.

وأصبحت إدارة بيراميدز في موقف قوي بعد الحصول على توقيع شريف إكرامي ومن ثم أصبح مركز حراسة المرمي بأمان حتي في حالة رحيل أحمد الشناوي المنتظر عن الفريق.

كان شريف إكرامى رفض العرض الخليجي المعروض عليه لسببين الأول مدة التعاقد حيث جاء العرض المقدم للحارس لمدة موسم واحد، بينما يرغب الحارس في الإنضمام لأحد الأندية لمدة لا تقل عن الموسمين، كما أرتبط الحارس الدولي بكلمة مع نادي بيراميدز بعد توقيعه له بشكل مبدئي.