تقرير.. كيف يعوض الأهلي رحيل فتحي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - اختار أحمد فتحي مشهد النهاية مع الأهلي عقب إعلان رغبته بعدم استكمال مشواره مع فريقه الحالي نظرًا لنهاية عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم.

فتحي والذي رحل لصفوف الأهلي قادمًا من شيفيلد موسم (2007 - 2008) خاض عدة تجارب على سبيل الإعارة وتحديدًا مع كاظمة الكويتي وهال سيتي الإنجليزي ثم رحل بعدها إلى فريق أم صلال القطري لمدة موسم قرر العودة إلى صفوف القلعة الحمراء في موسم (2014 - 2015) لكن هذه العودة لم تكن نهائية بإعلانه قرار الرحيل.

صاحب الـ36 عامًا مستمر مع الأهلي حتى نهاية عقده وتحديدًا خلال هذا الموسم لتكون الكرة الآن في ملعب لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بجانب المدرب السويسري رينيه فايلر في تحديد البديل المناسب لفتحي بعدما أصبح محمد هاني وحيدًا في هذا المركز.

- رجب بكار:

يُعد رجب بكار الاسم الأوفر حظًا ضمن قائمة المرشحين لتدعيم الجبهة اليمنى في صفوف الأهلي بداية من الموسم المقبل خاصة أن ظهير بيراميدز تردد اسمه في الفترة الأخيرة.

محمد مجدي "أفشة" صانع ألعاب الأهلي حاليًا وبيراميدز السابق تحدث عن زمليه رجب بكار، قائلاً : "أقنعت رجب بكار بالانتقال للأهلي، وأتمنى أن يأتي للعب بجانبي، لأنه سيكون إضافة كبيرة للنادي، لدينا أفضل ظهيرين في مصر بالنادي وعند انضمام بكار لنا سيكون إضافة كبيرة بالطبع".

سبب آخر قد يدعم رحيل بكار عن بيراميدز وهو إذا نجحت إدارة ناديه في الحصول على خدمات أحمد فتحي مما يعني وجود منافسة شرسة بين الثنائي مع تواجد عمر جابر والذي لديه القدرة على المشاركة بهذا المركز.

- علي فوزي:

ظهير أيمن إنبي علي فوزي يُعد أيضًا من بين المرشحين لخلافة فتحي، فصاحب الـ28 عامًا سبق وأن حاول مسئولي النادي الأهلي الحصول على خدماته في الموسم قبل الماضي.

فوزي علّق في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، أن الأهلي فاوضه لضمه إلى صفوف إلى القلعة الحمراء إلا أن النادي البترولي تمسك بخدماته.

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- حمدي النقاز:

قد يدخل الدولي التونسي حمدي النقاز دائرة المرشحين في خطط الأهلي المستقبلية خاصة أنه يمتلك مسيرة في الدوري المصري وتحديدًا مع الزمالك قبل أن يرحل في الموسم الحالي لخلافات مع الإدارة.

النقاز رحل في يناير إلى فريق سودوفا الليتواني، لكن هذا الانتقال قد يكون وسيلة للعودة للدوري المصري نظرًا لأن الدولي التونسي لم يتلق عروض مغرية بعد رحيله عن الزمالك.

- كريم العراقي:

تألق العراقي رفقة منتخب مصر الأوليمبي في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا والتي استضافتها مصر، ليكون ظهير أيمن الفريق المصري تحت المجهر.

اللاعب الشاب خرج في تصريحات عبر الموقع الرسمي لناديه ليؤكد من خلاله أن لن يرحل نافيًا وجود مفاوضات مع الزمالك في ظل بحث الأخير عن تدعيم هذا المركز بعد رحيل النقاز.

- باسم علي:

اسم باسم علي من المحتمل أن يكون على الطاولة حيث يلعب الظهير الأيمن للأهلي على سبيل الإعارة خلال الموسم الحالي مع فريق الجونة.

باسم قد يكون أحد الحلول أمام الأهلي لكن بالتأكيد سيتم التفكير في ما قدمه مع الفريق خاصة أنه لم يشارك بصورة مستمرة بسبب الإصابات المتكررة والتي عطلت مسيرته مع الفريق منذ أن تعاقد معه من المقاولون العرب في صيف موسم (2014 - 2015).