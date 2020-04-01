وداع من 10 رسائل.. أحمد فتحي يعلق على رحيله من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - مراسل الخليج 365:

وجه أحمد فتحي لاعب الأهلي الحالي، عدة رسائل إلى إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب بجانب جماهير النادي عقب قرار رحيله بنهاية الموسم الحالي.

لجنة التخطيط بالنادي الأهلي أعلنت اليوم الأربعاء، عن عدم التوصل لاتفاق مع فتحي بشأن تجديد عقده والذي سينتهي بنهاية الموسم الأمر الذي يعني نهاية رحلته مع النادي.

ووجه فتحي عبر صفحته الرسمية "تويتر" عدة رسائل جاءت على الشكل التالي:

- "بداية أحب أن أنفي كل الشائعات الرائجة عن وجود خلافات بيني وبين إدارة النادي الأهلي العظيمة".

- "فلا داعي لنشر ادعاءات عارية عن الصحة حول علاقتي بهم أو وجود خلافات معهم، فلا يصح جملة وتفصيلاً أن يكون هناك خلاف بيني أنا كعاشق ولاعب للنادي الأهلي وإدارته التي لم تدخر جهدًا في توفير كل السبل والظروف؛ لإنهاء أي خلافات مزعومة وغير صحيحة".

- "فبعد أكثر من ١٢ عامًا من العطاء داخل جدران بيتي النادي الأهلي محققًا إنجازات لم تكن لتتحقق لولا ارتداء شعار النادي الأهلي العظيم، فقد استخرت الله، وأعتقد أن هذه هي اللحظه المناسبة لإسدال الستار والبحث عن تحدٍ جديدٍ في حياتي المهنية وتسليم الراية للجيل الجديد داخل النادي الأهلي الذي أتمني له كل التوفيق والنجاح".

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- "فهذه هي سنة الحياة، لقد اتخذت قرارًا؛ لأكون صادقًا معكم هو أصعب قرار اتخذته في حياتي المهنية كلاعب كرة قدم، والتي استمرت أكثر من ٢٠ عامًا لم أدخر جهدًا أو نقطة عرق طوال هذه السنوات من أجل رفعة شأن نادينا الحبيب النادي الأهلي".

- "قرار يرفضه القلب بشدة، ولكن العقل يحتم علينا اتخاذ مثل هذه القرارات، وهكذا علمتنا الحياة كي نخرج مرفوعي الرأس من الباب الكبير، ونحن في أوج عطائنا؛ كي لا نصبح عبئًا على النادي أو الجماهير".

- "كما قلت استخرت الله رافعًا الحرج عن مجلس إدارة النادي الموقر؛ لإعطاء الفرصة كاملة للجيل الجديد داخل النادي، والبحث عن تجربة جديدة وشغفٍ جديدٍ في مكان آخر".

- "في هذه اللحظات وأنا أكتب كلماتي هذه أحب أن أتوجه بالشكر لجماهير النادي الأهلي العظيمة، والتي صنعت اسم ونجومية أحمد فتحي، يعلم الله ما بداخلي من مشاعر تجاه تلك الجماهير، والتي لا يزال أصداء صوتها في آذاني، وهي التي طالما غمرتني بالحب والمساندة الدائمة في جميع الأوقات، والتي لن أستطيع أن أوفيها حقها مهما كتبت من كلمات".

- "في النهاية أرجو من كل الجماهير المحبة والعاشقة للنادي الأهلي أن تتفهم هذا القرار، وأنا على يقين بوعيهم التام وفهمهم، أن اتخاذ مثل هذا القرار في هذا التوقيت جاء بعد الأخذ في الاعتبار المصلحة العامة للنادي، وأهيب بهم عدم الاستماع إلى المنصات الإعلامية المختلفة التي قد لا تتحرى الحقيقة في نشر أي ملابسات خاصه بهذا الموضوع".

- "كما أحب أن أتوجه بالشكر لكل اللاعبين والأجهزة الفنية ومجالس الإدارات التي تعاملت معها خلال فترة تواجدي في النادي الأهلي".

-"ربما انتهت علاقتي الآن كلاعب مع النادي الأهلي، ولكن سأظل دومًا محبًا وفخورًا كوني واحدًا من أبنائه وجمهوره العظيم".