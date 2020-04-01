تقرير.. الوداع الأخير.. فتحي يُعلن نهاية مسيرة النجاح مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ربما يكون الوداع الأخير بعد الرحيل عن القلعة الحمراء في المرة الأولى إلى قطر خلال عام 2015 وتحديدًا للعب في صفوف أم صلال عقب نهاية عقده وقتها مع الأهلي.

ها هو يعود أحمد فتحي ليعلن مستقبله مع الأهلي برفض التجديد مكتفيًا حتى نهاية الموسم، والانتقال لصفوف فريق آخر يستفيد من خدماته التي جمعها على الصعيد الأفريقي مع الأهلي ومنتخب مصر بجانب مشاركاته الدولية عقب خوضه مونديال الأندية مع ناديه الحالي وكأس العالم رفقة منتخب مصر في روسيا 2018.

المفاوضات بين الأهلي وأحمد فتحي أخذت أكثر من شوط فالنادي الأحمر أعلن في مناسبتين عن موعد الاجتماع للتجديد لكن دون تغيير والسبب هو تواجد اللاعب خارج القاهرة من جانب بالإضافة إلى غلق النادي نظرًا لانتشار فيروس كورونا من ناحية أخرى.

لكن بعد شد وجذب أنهى أحمد فتحي الجدل بقرار الرحيل بعدما رفض العرض المالي المقترح من ناديه واضعًا إدارة الأهلي أمام طريقين هو الموافقة على شروطي المالية أو الرحيل ليكون القرار الثاني هو السائد.

فتحي يُعد أحد أبرز اللاعبين في صفوف القلعة الحمراء ربما بسبب قدرته على اللعب في صفوف أكثر من مركز أو بعدد المواسم التي قضاها داخل جدران القلعة الحمراء.

صاحب الـ36 عامًا قبل أن ينتقل إلى الأهلي خاض تجربة قصيرة بداية من يناير 2008 مع شيفيلد يونايتد الإنجليزي قادمًا من صفوف الإسماعيلي إلا وفي نفس العام وتحديدًا بنهاية الموسم استقر "الجوكر" على العودة مرة أخرى إلى مصر بالانتقال لصفوف الأحمر.

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إدارة الأهلي وقتها قررت إعارة أحمد فتحي إلى كاظمة الكويتي لمدة ثلاثة أشهر لتنتهي مسيرته بالكويت بالخروج من الكأس ليعود بعدها متجهًا نحو طريق البطولات وتحديدًا لقلعة الأهلي بالجزيرة.

فتحي بدأ مشواره مع الأهلي في موسم (2007 - 2008) ليستمر في صفوفه حتى موسم (2012 - 2013) تخللها قضاء فترة قصيرة مع هال سيتي الإنجليزي برفقة محمد ناجي "جدو" حيث كان يشارك وقتها الفريق الملقب بـ"التايجرز" في دوري الدرجة الأولى.

فتحي والذي قضى ستة أشهر مع هال سيتي عاد إلى الأهلي بنهاية الموسم إلا وبعد موسمين فقط انتهى عقده لتفشل إدارة النادي وقتها برئاسة محمود طاهر تجديد التعاقد معه ليقرر اللاعب الرحيل لصفوف أم صلال القطري نظرًا لقوة العرض المالي بحصوله على مليون دولار في الموسم.

فتحي لم يستقر في قطر كثيرًا مفضلاً العودة وتحديدًا في صيف 2015 ليستمر بقميص الفريق الأحمر خمسة أعوام كاملة ليكتب خلال تاريخ مشاركاته مع الأهلي 338 مناسبة سجل خلالها 24 هدفًا وصنع 61 تمريرة.

على صعيد البطولات حقق فتحي جميع الألقاب المحلية والقارية رفقة الأهلي فبداية الحديث عن مسابقة الدوري الذي توّج به في عشر مناسبات بجانب ثلاثة ألقاب سوبر مصر ولقب لكأس مصر كان هو أحد أسباب الفوز بهذا اللقب حيث كان المصري متفوقًا في النتيجة (1-0) قبل أن يحوّل عمرو جمال وأحمد فتحي بالفوز بهدفين مقابل هدف.

أما على الصعيد الأفريقي، فاستطاع "الجوكر" أن يحقق ثلاثة ألقاب دوري أبطال أفريقيا بجانب السوبر الأفريقي في مناسبتين لتكون حصيلة ألقابه 19 بطولة رفقة الأهلي.