"كلامه تغير" رسائل نارية من وكيل أحمد فتحي بعد قرار رحيله عن الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

قرر الانسحاب من تمثيل لاعبه أحمد فتحي بعد أيام من المفاوضات الصعبة للتجديد مع الأهلي، نادر شوقي يحكي كواليس اللحظات الأخيرة في هذه المفاوضات، التي لم تنته بالنجاح في النهاية.

ويقول مدير أعمال أحمد فتحي السابق لـ"الخليج 365": "مبدئيًا لا بد من الاعتراف بأن الأهلي فعل كل شيء من أجل التجديد لفتحي".

وأضاف: "الأهلي نفذ تقريبا كل طلبات أحمد فتحي، كل ما طلبته للاعب كان محل ترحيب من النادي، الأهلي فعليًا عمل اللي عليه".

وطلب فتحي من الأهلي خلال جلسة أقيمت الاثنين مع لجنة التخطيط مهلة 48 ساعة للرد على عرض الأهلي، ورد فتحي الأربعاء بالرفض والرحيل عن النادي بنهاية الموسم.

بعدها قرر نادر شوقي الانسحاب من تمثيل فتحي، موضحًا: "لا أستطيع ان أفعل شيء غير مقتنع به، لا يفرق معي هجوم الجماهير لو كنت على حق، ولكن فتحي وضعني في موقف حرج، حصلت له على كل ما يريد وفي النهاية كان يفكر في شيء آخر، وغير كلامه".

وتابع شوقي: "العرض الآخر المقدم لفتحي من بيراميدز أكيد أفضل من الأهلي ماديًا ولمدة 3 مواسم، ولكن نصيحتي لفتحي كانت البقاء في الأهلي خاصة أن طلباته تم الاستجابة لها، وبالتأكيد كونه واحدًا من الأسماء الكبيرة في تاريخ النادي".

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واختتم: "في النهاية أتمنى التوفيق لفتحي في خطوته القادمة".

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