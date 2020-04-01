الخليج 365 يكشف كواليس الساعات الأخيرة من مفاوضات فتحي مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

قرر أحمد فتحي الظهير الأيمن لفريق النادي الأهلي، الرحيل عن القلعة الحمراء رسميًا بعد نهاية الموسم الجاري.

مصدر كشف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" اليوم الأربعاء، أن إدارة الأهلي رفضت زيادة العرض المقدم لفتحي.

وأضاف المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- أن قرار فتحي بعد رفض إدارة الأهلي تحسين العرض المالي جاء برفض التجديد.

وكانت إدارة التخطيط بالنادي الأهلي عرضت على أحمد فتحي عقدًا لمدة موسمين على أن يكون راتب صاحب الـ36 عامًا 11 مليونًا سنويًا مع تحمل النادي الأحمر ثلاثة ملايين جنيه كضرائب، إلا أن اللاعب طلب الحصول على 16 مليونًا في الموسم.

الساعات الماضية شهدت تطورًا كبيرًا خاصة بعدما طلب اللاعب الاثنين الماضي الحصول على مهلة 48 ساعة؛ لتحديد موقفه، حيث قام "الجوكر" أمس الثلاثاء بوضع ألوانٍ تشير إلى قميص بيراميدز عبر صفحته الرسمية "إنستجرام".

بينما جاء رد وكيل أعمال اللاعب نادر شوقي بأنه قرر الانفصال عن إدارة أعمال موكله في الفترة المقبلة على خلفية القرار الذي اتخذه بعدم التجديد.

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الرد الرسمي جاء من لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح بعدما أعرب عن تمنياتها بالتوفيق لأحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع نهاية الموسم الجاري.

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