الزمالك ينفي تحديد أسماء الراحلين عن الفريق نهاية الموسم

نفى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور اتخاذ أي قرارات فيما يخص تحديد أسماء اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في نهاية الموسم.
ويؤكد مجلس إدارة الزمالك أنهلم يتسلم أي تقارير من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بشأن أسماء اللاعبين الراحلين، وأنه لم يتم عقد أي جلسة مع المدير الفني لمناقشة أي أمور تخص الفريق .
ذلك بسبب انشغال النادي في الفترة الحالية بالإجراءات الاحترازية في البلاد للوقاية من فيروس كورونا وتوقف النشاط الرياضي بأكمله.
وأكد النادي أنه لا صحة لما نشر بشأن الاستغناء عن خمسه لاعبين وإعارة إمام عاشور أو كاسونجو .
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