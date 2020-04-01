أوليفر كان : نوير سيظل الحارس الأساسي لبايرن ميونيخ

أكد أوليفر كان عضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ الألماني، أن مانويل نوير سيظل الحارس الأساسي للفريق البافاري بالرغم من انضمام ألسكندر نوبل قادمًا من نادي شالكة.
وقال الحارس التاريخي لبايرن ميونيخخلال تصريحات نقلتها صحيفة بيلد سبورت، إن مانويل نوير سيظل الحارس الأساسي للفريق البافاري، مؤكدًا أنه يعد رمزًا داخل جدران النادي لما قدمه طيلة مسيرته من نجاحات وانتصارات.
وتأتي تصريحان اوليفر كان بعد الأنباء المنتشرة في الفترة الأخيرة بشأن تمديد عقد نوير مع بايرن ميونيخ، إذ أشارت التقارير الصحفية أن اللاعب يريد تجديد عقده لخمس سنوات مقبلة، لكن النادي يرغب في إبرام عقد حتى 2023.
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