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باريس سان جيرمان يحدد بديل كافاني

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كشف تقرير صحفي فرنسي أن الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، حدد بديل إدينسون كافاني مهاجم الفريق ، الذي أقترب من الرحيل عن

صفوف الفريق الباريسي خلال الانتقالات المقبلة.
قال موقع le10sport الفرنسي أن
 توخيل حدد وسام بن يدير مهاجم موناكو الفرنسي، ليكون خليفة  كافاني في هجوم باريس سان جيرمان.
وأقترب المهاجم الأوروجوياني من الرحيل عن الفريق الباريسي بعد عدم تجديد عقده مع النادي الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، بعدما ارتبط اسمه مع ناديي أتلتيكو مدريد الإسباني و بوكاجونيور الأرجنتيني.
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