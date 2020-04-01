شاهد.. إبراهيم سعيد يعلق على رحيل أحمد فتحي من الأهلي

علق إبراهيم سعيد لاعب المنتخب الوطني السابق على قرار أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالرحيل عن صفوف القلعة الحمراء في يونيو القادم . ونشر سعيد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلًا :" أحمد فتحي تعامل مع الأهلى باحترافية مش انتماء وهذا لا يقلل من قيمته كلاعب وخلال مسيرته مع الأهلي". وهذا لا يقلل من قيمته كلاعب وخلال مسيرته مع الأهلي". وأضاف سعيد قائلًا " أحمد فتحي لم يبخل بجهد في الملعب محدش يزعل منه وأتمنى له التوفيق فى مرحلته القادمة ". Advertisements ولم يكن إعلان رحيل أحمد فتحي نجم الأهلي مفاجأة للمتابعين بعد أن وصلت مفاوضات التجديد بينه وبين القلعة الحمراء. الأهلي مفاجأة للمتابعين بعد أن وصلت مفاوضات التجديد بينه وبين القلعة الحمراء. رحيل أحمد فتحي عن الأهلي كان لخلافات مالية واضحة بين الثنائي بعدما انتظر اللاعب لما يقرب من 3 شهور لمناقشة ملف تجديد عقده من شهر ديسمبر الماضي حين تجددت مفاوضات بيراميدز لضمه. وتلقى فتحي عرضا من بيراميدز وصلت قيمته إلى 16 مليون جنيه سنويا خالصة الضرائب وبدون نسبة مشاركة.

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